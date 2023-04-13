سرقت 9 سيارات في محافظة الجنوب

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقـوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة بلاغ جاء فيه: "بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات في مختلف المناطق اللبنانية، بتاريخ 4-4-2023، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول وجود عدد من السيارات المسروقة مركونة في بلدتي تول وكوثريّة السيّاد في محافظة الجنوب".
ولفت البلاغ إلى أن, "دوريات توجهت من شعبة المعلومات إلى البلدتين المذكورتين وضبطت السيارات، وقد تبيّن أنّ عددها 9 ومن أنواع مختلفة: تويوتا، هوندا، هيونداي وكيا".
وأشار إلى أن, "الشعبة تمكنت من توقيف إثنين من المشتبه بتورطهما بعملية السرقة، وهما كلّ من: م. و. (مواليد عام 1994، لبناني) ع. ب. (مواليد عام 1992، لبناني) بالتحقيق معهما، إعترفا أنهما قاما بشراء السيارات من أحد الأشخاص من دون معرفتهما بأنها مسروقة".
ووفق البلاغ, "سلمت السيارات المسروقة إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".