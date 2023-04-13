سرقت 9 سيارات في محافظة الجنوب

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقـوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة بلاغ جاء فيه: "بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات في مختلف المناطق اللبنانية، بتاريخ 4-4-2023، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول وجود عدد من السيارات المسروقة مركونة في بلدتي تول وكوثريّة السيّاد في محافظة الجنوب".



‎ولفت البلاغ إلى أن, "دوريات توجهت من شعبة المعلومات إلى البلدتين المذكورتين وضبطت السيارات، وقد تبيّن أنّ عددها 9 ومن أنواع مختلفة: تويوتا، هوندا، هيونداي وكيا".



وأشار إلى أن, "الشعبة تمكنت من توقيف إثنين من المشتبه بتورطهما بعملية السرقة، وهما كلّ من: م. و. (مواليد عام 1994، لبناني) ع. ب. (مواليد عام 1992، لبناني) بالتحقيق معهما، إعترفا أنهما قاما بشراء السيارات من أحد الأشخاص من دون معرفتهما بأنها مسروقة".

‎ووفق البلاغ, "سلمت السيارات المسروقة إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".