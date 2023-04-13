living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرشح للرئاسة التركية: سأبذل جهوداً لألتقي بالرئيس الأسد في حال فوزي بالانتخابات

13
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: أكد المرشح للرئاسة التركية زعيم حزب البلد محرم إنجه، أنه يعتزم عقد لقاء مع الرئيس بشار الأسد وتعيين سفير لبلاده في سورية وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بالطرق الدبلوماسية، في حال فوزه في الانتخابات.

 

ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني أمس عن إنجه قوله: «إذا تم انتخابي كرئيس لتركيا، فسأقوم بتعيين سفير لبلادنا في دمشق، أود أن يكون أحد الدبلوماسيين الأوائل الذين سيتم تعيينهم، سفيراً لتركيا في سورية ولهذا الغرض، سنبذل كل جهد ضروري».


وشدد إنجه على أنه سيبذل أقصى الجهود لعقد لقاء مع الرئيس الأسد، وقال: «في البداية يجب أن تجري المفاوضات بين تركيا وسورية على مستوى الدبلوماسيين، ومن ثم لاحقاً على مستوى رئيسي الدولة، سأحاول ترتيب ذلك في حال فوزي».


وأكد إنجة على أنه سيقوم في حال الفوز، بإعادة كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم وذلك باستخدام الطرق الدبلوماسية.


وقال: «سنعيدهم إلى ديارهم مع الابتسامات والرقصات، لا أحد يقول إننا سنرسلهم بشاحنات إلى الحدود، سنستخدم الوسائل الدبلوماسية اللازمة، لأنه من أجل إعادة السوريين إلى الوطن، نحتاج إلى بدء الحوار والدبلوماسية».


وإنجه هو سياسي تركي ولد عام 1964، وشغل مناصب نيابية وحزبية عديدة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وترشح عنه في انتخابات الرئاسة 2018 وحصل حينها على أكثر من 30 بالمئة من أصوات الناخبين.


وفي عام 2021 انشق إنجه عن «حزب الشعب» وأسس حزباً جديداً اسمه حزب «Memleket» أي «البلد»، وطرح مشروعاً بديلاً عن الحكومة والمعارضة التقليدية في آن واحد.


وترشح للانتخابات الرئاسية التركية المقررة في أيار عام 2023.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   