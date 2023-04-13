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عناوين الصحف ليوم الخميس 13 نيسان 2023

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الأخبار: العرب إلى سوريا بشروطها

التمديد عاماً للبلديات
أموال بيروت من 600 مليون دولار إلى 9... والتعويض برفع القيمة التأجيرية 50 ضعفاً
اعترافات عميل: صوّرت شوارع الضاحية وأعطيت معلومات عن قيادات

 

الديار: بين ١٣ نيسان ١٩٧٥ و١٣ نيسان ٢٠٢٣ المشهد لم يتغير والطوائف لم تغادر متاريسها
نصائح بالهدوء حتى انجاز التفاهمات العربية «ووحدة الجبهات» انطلقت من الضاحية
توافق سياسي شامل على التمديد للبلديات والزيادات للقطاع العام على «الورق»

 

 

البناء: مدير المخابرات الأميركية سلّم زيلينسكي قائمة بـ 35 جنرالاً ومسؤولاً يسرقون المساعدات / المقداد في جدة بدعوة من ابن فرحان: بسط سيادة الدولة السورية وإنهاء الميليشيات والتدخّلات / المجلس النيابي للتمديد سنة للبلديات في جلسة مرجّحة الثلاثاء… وهيئة المكتب تقرّر اليوم /

 

 

الجمهورية: طبول الفوضى تقرع
تطيير الإنتخابات البلدية

 

 

اللواء: «المشهد المستعاد» في مسرحية التأجيل البلدي!
زيادات الرواتب تقترب من مخاض مجلس الوزراء.. والرئاسة تنتظر رياح الشرق الجديد

 

 

 

النهار: التمديد للبلديات: الفراغ من فوق ومن تحت!

 

 

 

نداء الوطن: التأجيل سنة والعونيون وفّروا الميثاقية للثنائي و"الإعتدال المرتخي" يشارك
ميقاتي يُنفّذ أوامر "المنظومة": نسف "البلديات" دُبِّر في ليل

 

 

 

l'orient le jour: Les dés sont jetés : les municipales n’auront pas lieu en mai

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