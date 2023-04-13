أسرار الصحف ليوم الخميس 13 نيسان 2023

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع دبلوماسي إن ما يجري من أوكرانيا إلى اليمن وسورية يعيد إلى التفكير مشروع الرئيس السوري بشار الأسد بالتشبيك بين دول البحار الخمسة الأسود والمتوسط والأحمر وقزوين والخليج، مضيفاً أن حروب سورية واليمن وأوكرانيا هي بديل أميركي يُصاب بالفشل ويعيد المشروع إلى الضوء.

خفايا

ناقش سفير غربي مع مسؤول سياسي مناوئ لحزب الله ملف إطلاق الصواريخ طالباً تجاهل الموضوع لأن القضية تشبه مسيّرات كاريش حيث حقق حزب الله ما يريد، فإسرائيل المردوعة وهروبها من المواجهة والرد الموجع والتزامها لاحقاً بعدم التعرّض للمسجد الأقصى أسقطت اتهام الحزب بتعريض لبنان للخطر

اللواء: أسرار

همس

لا يُخفي مقربون من عاصمة تعود الى الواجهة أن مجريات الملف اللبناني، لن تكون على جدول اعمالها في الانفتاح الجاري مع عواصم عربية وإقليمية.



غمز

لا يستبعد خبراء أن يكون الملف الرئاسي اللبناني قد أصبح في صلب الاشتباك الكبير لإضعاف الأميركيين في سوريا والشرق الأوسط!

لغز

سُئل وزير محسوب على جهة داعمة لمرشح رئاسي معروف عمّا آلت اليه الاتصالات، فأجاب كل شيء مجمّد في هذا الموضوع.



نداء الوطن: حفايا

تتناقل الاوساط المصرفية أنّ وكيلاً قانونياً لجمعية المصارف انتقل الى باريس والتقى رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مقدّماً له باسم الجمعية وكبار المساهمين في المصارف ضمانات بمتابعة قضيته وحماية مصالحه في مقابل عدم التوسّع في افادته امام القضاء الفرنسي.

تبيّن أن عدداً من موظّفي وزارة المالية قد تقاضوا حصصهم من عائدات الغرامات بالدولار الاميركي بعد تحويلها من الليرة على سعر صرف 15000 ليرة وهو الاجراء الذي سيطبّق على عناصر الجمارك في ما خص الحصص من الرسوم والعائدات والتي سيتقاضونها بالدولار على سعر الدولار الجمركي.

بدأت بعض إذاعات الـ»إف إم» تقنيناً في ساعات بثّها بحيث ينقطع البثّ لساعات طويلة خلال النهار ولبعض ساعات الليل، ويعود الأمر إلى عدم قدرة القيّمين على هذه الإذاعات، على إيجاد التمويل اللازم لتوفير المصاريف ولا سيّما منها المازوت لمولّدات الكهرباء.