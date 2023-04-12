مباراة كرة قدم جمعت نواب البرلمان وعناصر الدفاع المدني في "سبورت زون" ضبيه

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عشية ذكرى ١٣ نيسان وتحت شعار "كلنا للوطن" نظمت لجنة الشباب والرياضة النيابية مباراة كرة قدم جمعت نواب البرلمان وعناصر الدفاع المدني في فريقين أبيض وأحمر من الوان العلم اللبناني، في ملعب الميني فوتبول في "سبورت زون" ضبيه.

رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا لفت الى ان هدف هذا الحدث الرياضي عشية ذكرى الحرب، هو جعل من المناسبة فرصة لتخطي الخلافات السياسية كي لا تعيش الاجيال المقبلة تجربة الصراع والاقتتال او تعاني من صدامات عنيفة، فنزرع رسالة سلام ومحبة على ان تعمم هذه الرسالة في اللقاءات السياسية لخلق جو حوار ونقاش جدي ضمن اطار المحبة وتؤسس لحلول على المستوى الوطني.

واشار ابي رميا الى ان مشاركة الدفاع المدني في هذا الحدث هو لفتة بسيطة لما لهذه المؤسسة من تقديمات وتضحيات على مستوى الوطن. وأوضح ابي رميا ان المباراة كان مقررا اجراؤها على ملعب فؤاد شهاب الرياضي شاكرا رئيس بلدية جونيه جوان حبيش، الا ان الأحوال الجوية حالت دون ذلك وبالتعاون مع الأستاذ نديم جرداق تم نقل هذا الحدث الرياضي الى ملعب سبورت زون.

شارك في المباراة نواب من مختلف الأحزاب والطوائف : سيمون ابي رميا والياس حنكش وينال الصلح وأديب عبد المسيح وآلان عون وغسان عطالله وندى البستاتي وآغوب تريزيان وشربل مارون وجيمي جبور، وعناصر الدفاع المدني: شربل المسن-الدكتور شارل خليفة- سيمون جبور-كلارا فهد-سمعان غبيرة-زياد الحلو-عمر خالد دوغمان-طارق غلاييني-قاسم خاطر-عمر حيدر-درويش رقوقي-احمد الاحمد-غسان زحيم-علي الموسوي-هادي فقيه-جواد الحاج حسن-ناظم الجندي-يوسف حجازي-عباس قعباز-قاسم حجازي-ايمن طاهر-محمد عبيد-احمد فقيه-احمد عليان-حسن المصري-حسين مبارك-هادي نجدي-محمد ناصر-محمد غملوش-عدنان حلاق-جوزف كميد-انس بو صالح-حسن صقر-احمد رمال-هادي برجاوي-عمر حيدر.

حكم الاتحاد اللبناني لكرة القدم محمد المولى اعلن انتهاء الشوط الاول ٣ صفر لصالح فريق الدفاع المدني مع تضييع فرصة ركلة جزاء لفريق النواب، وفوز الدفاع المدني بستة أهداف مقابل هدفين لفريق النواب.

وفي ختام المباراة قدمت لجنة الشباب درعا تكريميا درع الوحدة والسلام، للمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار عربون محبة وتقدير لمؤسسة الدفاع المدني وعطاءاتها.

وكانت كلمة شكر لأبي رميا توجه فيها الى كل من ساهم بإنجاح هذا الحدث من سمير صليبا صاحب محلات مايك سبور وميشال ابي رميا صاحب شركة xxl، والاستاذ نديم جرداق ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم الاستاذ هاشم حيدر والدفاع المدني والاعلام الذي كان مميزا بحضوره.