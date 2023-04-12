ربيع عوّاد للـtayyar.org: شكراً للوزير باسيل لثقته وتعييني في المجلس السياسي يؤكد أن "التيار" عابر للطوائف

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غريس مخايل-بعدما عيّنه بحسب النظام الداخلي للتيار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عضواً في المجلس السياسي للتيار،

شكر ربيع عوّاد باسيل على ثقته، معتبراً أن هذا القرار يؤكد أنّ التيار عابر للطوائف، كيف لا هو الذي وُلد من رحم الجيش اللبناني؟

واعتبر عوّاد كذلك أن التيار يجسّد ما به يؤمن من خلال التعيينات التي تحصل، مؤكداً اهتمامه بالشباب وديناميكيته وبتحقيق أكبر عدد من الأهداف بوقت محدد.

عوّاد أشار الى أنه وعلى الصعيد الوطني العمل يجب أن يكون على ما يركّز عليه التيار ويطالب به وهو مشروع الدولة المدنية القوية، واللامركزية الادارية الموسّعة ما يعني نظاماً مطوّراً يحفظ كرامتنا وهويتنا.

وذكّر عوّاد بما كان شدّد عليه خلال الافطار الرمضاني وهو أن جبيل تجسّد صورة لبنان الذي نريده، لبنان العيش معاً والوحدة الوطنية والعمل من أجل المصلحة العامة بغضّ النظر عن الطائفة أو المذهب او الانتماء.