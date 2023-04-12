الجيش يوقف 595 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في...هذه الجرائم خلال آذار

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال آذار 2023، تم توقيف 595 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها: الإتجار بالمخدرات، والقيام بأعمال سرقة وتهريب، وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية".

وأشارت إلى أن "المضبوطات شملت 71 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، إضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات. سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".