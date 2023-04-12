مباراة اليوم "قائمة" مع تعديل صغير...

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أعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا، أنه نظرا للأحوال الجوية الماطرة، ستجرى المباراة في كرة القدم المقررة عند الثامنة والنصف من مساء اليوم لمناسبة ذكرى 13 نيسان (اندلاع الحرب اللبنانية)، على ملعب الميني فوتبول المغلق في "sport zone"، ضبيه - قرب "الرويال".



وفي التفاصيل, يشارك في المباراة نواب ولاعبون من الدفاع المدني,مباراة كرة القدم النيابية المقررة اليوم قائمة مع تغيير المكان وتستغرق 30 دقيقة مقسّمة الى شوطين.



وسيسمح لتبديلات على مستوى اللاعبين لتمكين النواب من المشاركة في المباراة.