الانتخابات البلدية نحو التأجيل...

A + A -

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم، لدرس عدد من مشاريع القوانين أهمها تمويل الانتخابات البلدية.

وتغيّب وزيرا المالية والداخلية عن الجلسة، فيما مثّلت المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية والبلديات بسام مولوي، ورجاء شريف وزير المالية يوسف خليل.

وبعد انتهاء الجلسة، اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، انه سأتقدّم باقتراح قانون لتمديد المجالس البلدية والاختيارية 4 أشهر وإذا لم يكن أحد يريد تحمّل ذلك فأنا سأتحمله.

النائب آلان عون، قال، "خلاصة جلسة اللجان النيابية المشتركة انتخابات بلدية بأيار ما رح يصير".

بدوره، أشار النائب جورج عدوان، الى انه لن نحضر جلسات هيئات عامة قبل انتخاب رئيس جمهورية لذلك نحمّل الحكومة مسؤولية المراهنة على مشاركتنا في الجلسات التشريعية.

اما النائب فراس حمدان، ان لا امكانية لاجراء الانتخابات البلدية والنواب بدأوا الحديث بالنظام وقد احتد النقاش في بداية الجلسة نتيجة رفض بري التطرق لمواضيع من خارج جدول الاعمال فيما أصرّينا انا والنائب ملحم خلف على التطرق للمواد الدستورية المتعلقة بعقد جلسات متتالية لحين انتخاب رئيس.