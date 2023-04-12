المفتي قبلان: لبنان منهار والمطلوب جهود حكومية استثنائية

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ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة، خلال الدرس الرمضاني في مسجد الامام الحسين في برج البراجنة، ومما جاء فيها: “لأننا في قلب أسوأ الكوارث، فهذا يفترض حماية بقية أعمدة لبنان، والموسم الدراسي واحد من أكبر أعمدة هذا البلد، وإذا طار التعليم الحكومي طارت أجيال لبنان”.

اضاف: “المطلوب جهود حكومية استثنائية، وعلى الجميع أن يفهم أن لبنان منهار وفي قلب كارثة مدوّية، والجميع مطالب بالإنقاذ لا بتدمير البلد، وهنا أقول للحكومة: لبنان مهدّد بشدة، والإنقاذ يعني حماية التعليم واليد اللبنانية العاملة والمرافق العامة، ومنع النزوح من تدمير البلد خاصةً طريقة انتشاره وطبيعة تواصله مع جهات وكيانات تستبيح سيادة لبنان وتدير ملفات وخرائط خطيرة جداً، والدولة اليوم خارج مسؤولياتها ولا تحمي التعليم ولا اليد اللبنانية وتتعامل مع النزوح باستهتار قاتل، وحذارِ من سياسة إدارة الظهر لأنها مقتل لبنان”.