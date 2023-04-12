بو صعب: موضوع إجراء الانتخابات البلدية شبه مستحيل!

A + A -

صرّح الياس بو صعب عقب جلسة مجلس النواب أنّ "بغياب الوزراء المعنيين والرئيس ميقاتي رفض بعض النواب الاستماع الى ممثلين عنهم وأكدت ممثلة وزير المال ألا أموال حتّى اللحظة لتمويل الانتخابات".



وأكّد بوصعب أنّ "موضوع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية شبه مستحيل واقترب موعد اقفال المهل ولا ترشيحات حتّى الساعة".



وأضاف، "في الجلسة شبه اجماع أن التحضيرات اللوجستية لم تكتمل بعد لاجراء الانتخابات في موعدها".

وتابع، "الكتل النيابية تريد انتخابات البلدية إلا أن الحكومة هي من أطاحت بها، وأنا لن أترأس بعد اليوم لجان نيابية مشتركة من هذا النوع".



وأعلن بو صعب: "سأتقدّم باقتراح قانون لتمديد المجالس البلدية والاختيارية 4 أشهر، وإذا لم يكن أحد يريد تحمّل ذلك فأنا سأتحمله".