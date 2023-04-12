"سلبوا" مبلغ مالي بقوّة السلاح في طريق المطار!

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة بيان جاء فيه، "بتاريخ 16-2-2023، وأثناء قيام موظفين بنقل مبلغ مالي عائد للشركة التي يعملون لديها على متن فان نوع "تويوتا"، وذلك من محلة بشامون الى مكتب الشركة في بيروت، وعند وصولهم الى مدخل نفق المطار اعترضت طريقهم سيارة نوع هيونداي "i10" لون فضي من دون لوحات على متنها شخصين ملثّمين، وبحوزتهما مسدسين حربيين، حيث قاما بإطلاق النار على إطارات الآليّة، وأنزلا سائقها على الأرض، وسرقا مبلغًا ماليًا قدر بحوالى /38،000/ دولار أميركي، و/127،000،000/ ل.ل.، وفرا الى جهة مجهولة".



‎وأضاف البيان، "على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى كشف توّرط أحد موظفي الشركة بالعمليّة، كما تمكنت من تحديد هوية افراد العصابة، وهم اللبنانيّون: ف. ع. ح. (مواليد عام 1993) وهو موظف في الشركة، ع. ح. (مواليد عام 1983)، م. ط. (مواليد عام 1988)، ع. ع. (مواليد عام 1997)".



وتابع، "خلال الفترة الممتدة بين 13و27-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذّت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مناطق شحيم، وبياقوت، وبرج البراجنة، أسفرت عن توقيفهم جميعًا".

واكمل، "بالتحقيق معهم، اعترف الأوّل والثاني بقيامهما بالتخطيط لعملية السلب بقوة السلاح، والاتفاق مع الثالث والرابع لتنفيذها. وقد أكّد الأخيران ما نسب اليهما، وانهما استأجرا لهذه الغاية سيارة الهيونداي المستخدمة في عملية السلب، كما صرّحا انهما قاما بتواريخ سابقة بمراقبة الفان الذي يتم على متنه نقل الأموال مستخدمين دراجة آليّة".



ولفت إلى أنّ "تمكنت دوريات الشعبة من ضبط سيارة الهيونداي، والمسدّسين الحربييّن المستخدمين في عملية السلب، بالإضافة الى الدراجة التي استخدمت في عملية المراقبة".



‎وأشار إلى أنّ "تم استرجاع قسم من المبلغ المسروق وقدره /15،794/ دولار أميركي، و /145،000،000/ ل.ل، كما تم ضبط سيارة نوع "كيا"، ودراجة آليّة قاموا بشرائهما بالأموال المسروقة".



وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".