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إلى متى ستستمر الامطار؟

12
APRIL
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة فترة قبل الظهر ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا وتصل سرعتها الى 60 كلم/س، يرتفع معها موج البحر ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر. ، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات ، وتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء على ان يستقر الطقس خلال الليل ، كما يتوقع تشكل طبقات من الجليد اعتبارا من ارتفاع 1700 متر في المناطق الجبلية.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: يشتد تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، فتشتد غزارة الأمطار وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج، على ان يستمر تأثيره حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجيا.


-الطقس المتوقع:

الأربعاء: غائم إجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، وانخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ، تتساقط للثلوج على ارتفاع 1600 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا فتصل الى 1400 متر.

الخميس: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة فترة قبل الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا وتصل سرعتها الى 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر. تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات وتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء، على ان يستقر الطقس خلال الليل، كما يتوقع تشكل طبقات من الجليد اعتبارا من ارتفاع 1700 متر في المناطق الجبلية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع تدريجي وملموس في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل.

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

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