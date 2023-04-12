120 ألف حبة كبتاغون داخل منزل في قبعيت!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه، "في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية عن وجود كمية كبيرة من المخدّرات داخل منزل قيد الانشاء في منطقة قبعيت - قضاء عكار".



وأضاف البيان، "بناء عليه، وبتاريخ اليوم 12-4-2023 داهمت قوة من هذه المفرزة المنزل، وبتفتيشه ضبطت حوالى /120,000/ حبة كبتاغون".



وتابع، "كما تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين، ويدعى: خ. ع. (مواليد عام 2000، سوري)".

وختم البيان، "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".