جريمة مروعة: عاد من ألمانيا لقضاء شهر رمضان في لبنان.. وهذا ما حصل!

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وقعت عند العاشرة من مساء أمس جريمة مروعة في بلدة المرج البقاعية وقع ضحيتها شاب ثلاثيني لا زال ينازع بين الحياة والموت في مستشفى المرج في البقاع.



وفي التفاصيل التي حصلت عليها صفحة و"ينيه الدولة" انه وبعد عودة الشاب الثلاثيني ر.ا. من المانيا الى بلدته لقضاء شهر رمضان في لبنان وقع اشكال بينه وبين عائلته وعلا الصراخ في البناء حيث يسكن مما استدعى تدخل الجيران الذي صعدوا لتهدئة النفوس.



الا ان الامر تطور ليتحول الشجار بينه وبين احد الجيران حيث قام الخضر بركله وشتمه مما استفز ابن احد الجيران بعد ان شاهد والده يتعرض للضرب فقام بطعن الخضر في ظهره بشكل وحشي قبل ان يفر هاربا مع عائلته.

وجرى نقل ر.ا. الى المستشفى حيث لا يزال تحت الخطر الشديد بعد ان تبين ان احدى رئتيه قد اصابها ضرر شديد فيما عائلة المعتدي فرت من المنطقة دون ان يتم اعتقال الجاني.