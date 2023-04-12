الحكومة لن تجتمع هذا الاسبوع.. والسبب؟

A + A -

كشفت معلومات مصادر مواكبة لـ”الديار”، عن أنه من ناحية التوقيت والمهل الدستورية، فإن حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع هذا الاسبوع، مشيرةً إلى أن عدم انعقاد جلسة حكومية في الاسبوع الماضي، يعود بنسبةٍ كبيرة إلى قرارٍ غير معلن بعدم البحث بالإنتخابات البلدية، وإن كانت التحضيرات قد انطلقت في وزارة الداخلية بعد دعوة الوزير بسام المولوي الهيئات الناخبة ضمن المهلة القانونية، بالإضافة إلى إنجاز قوائم الناخبين ونشرها. ومن هنا، فإن العمل الجدي وعلى مستوى الأحزاب والتيارات في المناطق كافةً، ما زال في مراحله الأولية، ولم يصل بعد إلى مستوى الإستعداد لوجستياً لاي تحالفات أو إعداد لوائح.