نداء الوطن: قضاء المنظومة لم يعد بمنأى عن اجراءات خارجية ضده

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أكدت مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" ان قضاء المنظومة أيضاً لم يعد بمنأى عن اجراءات خارجية ضده بعدما لمس المحققون الاوروبيون "كيف ان قضاة، يفترض بهم خدمة العدالة، ينذرون انفسهم لخدمة رباض سلامة والمنظومة التي تحميه". وتضيف المصادر أن "إدانة للقضاء اللبناني ظهرت أيضاً في الادعاء على مروان خير الدين الذي اتضح ان علاقات تربطه بقاض كبير حاول حمايته بشكل او بآخر"، وفق مصادر قانونية في باريس! وستؤكد سبحة الادعاءات الاوروبية المنتظرة إدانة إضافية للقضاء اللبناني الذي يتحايل بعض قضاته كل يوم كي لا يحرجوا السياسيين والمصرفيين المتورطين بالأزمة التي أودت بودائع اللبنانيين ودمرت مدّخرات جيل كامل.

ويذكر ان المحققين الاوروبيين المنتظر قدومهم الى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري طلبوا الاستماع الى كل من رجا سلامة وماريان حويك ويوسف خليل ورجا بوعسلي ووليد نقفور من شركة "ارنست اند يونغ" وندى معلوف من شركة "ديلويت". والشركتان معنيتان بالتدقيق الدائم في مصرف لبنان.