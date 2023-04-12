نداء الوطن: إدانة صارخة لمنظومة رعت سلامة وحمته

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

بين العقوبات الأميركية والتحقيقات الأوروبية بدأت "المنظومة السياسية والمصرفية" تتحسس رقبتها، لتخرج من حالة الإنكار التي تمارسها منذ بداية الأزمة المالية المستمرة فصولاً درامية منذ أكثر من 3 سنوات، الى محاولات السيطرة على سيل منتظر من الادعاءات في القضية المتصلة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وما بدأ يتفرع منها من فضائح ترد فيها أسماء أطراف من المنظومة السياسية الحاكمة.

فادعاء القضاء الفرنسي على رئيس بنك الموارد والوزير السابق ومرشح كتلة "التنمية والتحرير" للانتخابات النيابية الماضية مروان خيرالدين، "ليس تفصيلاً قضائياً خارجياً منعزلاً عن الداخل اللبناني"، كما أكد مصدر مطلع على سير التحقيقات، مثلما أن قرب الادعاء رسمياً على "الحاكم"، كما أوضحت مصادر متابعة لـ "نداء الوطن"، ليس إلا "بداية إدانة صارخة لمنظومة رعت سلامة وحمته، وصرف هو على ديمومة حكمها وفسادها من اموال المودعين، حتى بدّد 100 مليار دولار منها على الفساد السياسي والمصرفي الذي بدأت قضاياه تنضح فضائح على المستوى الاوروبي".