عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 نيسان 2023

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الأخبار: الأقصى «ممنــوع» على المستوطنين

المختلفون يتفقون ضد البلديات

مروان خير الدين متهم بتسهيل جرائم الحاكم







الديار: الانظار تتجه الى القمة العربية ودعوة الاسد للمشاركة فيها... أين لبنان منها؟

بعد الجوجلة... تحرك رئاسي قطري مرتقب عنوانه مرشح توافقي «لا غالب ولا مغلوب»

مصير الانتخابات البلدية يقرّر اليوم في اللجان النيابية... بين خيار التمديد وتأمين الاموال

البناء: فرنسا والمفوضية الأوروبية من الصين: الاستقلال الاستراتيجي تجاه أميركا والدولار أوغلو: اجتماع وزراء خارجية الرباعية أول أيار… والحل اليمني على نار حامية حكومة الكيان تتلقى رسائل المقاومة «الأقصى يفجر المنطقة»… وتمنع المستوطنين عن الحرم

نداء الوطن: أموال الإنتخابات البلدية بيد ميقاتي ودفن إجرائها بيد اللجان النيابية

المنظومة السياسية - المصرفية تتحسّس رقبتها

النهار: متغيّرات تدهم لبنان... هل تمر الانتخابات البلدية؟



اللواء: مصير الرواتب إلى الثلاثاء.. والانتخابات البلدية بين التمويل والتأجيل

الملف الرئاسي في «الغرفة السوداء».. وواشنطن تسحب التفويض من باريس

الجمهورية: غموض يلف الإنتخابات البلدية

"قصة الصواريخ" هذه هي الرسالة

?l'orient le jour: Escalade à la frontière libano-israélienne : et l’accord de Pékin dans tout ça