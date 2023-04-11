موقفنا من قضية النزوح "ليس عنصرية"... الوزير باسيل: نحن تيار وحدوي ونريد وحدة لبنان ولا نستيطع العيش خارج هذه الوحدة

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خلال افطار رمضاني أقيم في جبيل كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن القدرة على العيش والتأقلم مع التنوع هي ما تجعلنا نستمر كما أننا نأمل في ان نجمع في النظام اللبناني المركزية السياسية والدفاعية والنقدية من جهة واللامركزية الادارية والمالية من جهة ثانية وهذا صلب الوحدة اللبنانية ولا علاقة له بالتجزئة

وأضاف أننا عندما انجزنا وثيقة التفاهم كانت الاستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان وتدافع عنه ركنا اساسيا فيها لأننا كنا على اقتناع بأن الجيش اللبناني والمقاومة اثبتا انهما قادران على تحرير لبنان وحمايته وشدد باسيل أننا اليوم لسنا بحاجة لأن يأتي احد من الخارج كي يحرر ارضنا او يدافع عنا فهناك مراحل من تاريخنا يجب ان نكون قد تعلمنا منها وان لا نكررها

وأكد رئيسأكب تكتل نيابي أن اتفاق القاهرة مات وفتح لاند لم تعد موجودة ولا نحتاج لأن يأتي احد ويستعمل ارضنا ليبعث برسائل... ولا نقبل على ارضنا الا بالسلاح اللبناني في يد اللبنانيين ونريد بلدنا لنا، لا ان يكون مطية لأحد, مشيرا الى أننا عاندنا كل الدول الصغيرة والكبيرة كي نقول اننا نريد ان نعيش معا كلبنانيين مهما اختلفنا ولا نقبل بأن يلجأ احد للخارج ليستقوي على الآخر في لبنان

وبواقعية كاملة وبلا مزايدات قال الوزير باسيل: لو لم تكن لدينا القدرة للدفاع عن بلدنا لربما كان يمكن لأحد التنظير لحلول أخرى... لكن بعدما اثبتنا قدرتنا، لماذا نقبل بأن تطلق صواريخ من ارضنا مصدرها غير لبناني ولماذا العودة الى ايام مضت ودفنت وينبغي ان نكون قد تعلمنا منها؟

مضيفا: الم نتعلم منذ 1948 من قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين حرموا من وطنهم وعذبوا ومما سبب لنا هذا الامر من مشاكل كي نعود عام 2011 ونكرر التجارب مع النزوح السوري ونمتنع عن الوقوف معا لنحتوي اخواننا السوريين من باب الانسانية والعروبة لكن ان نقول ان لبنان لا يحتمل نزوحا اقتصاديا؟

مؤكدا أن موقفنا من قضية النزوح السوري ليس عنصرية ولا طائفية بل وطنية... فهل نستمع للمجتمع الدولي ولو على حساب بلدنا؟

مشددا أننا تيار وحدوي ونريد وحدة لبنان ولا نستيطع العيش خارج هذه الوحدة ونسعى دائما لذلك مهما شوهوا حقيقتنا وكلامنا لكن طبيعة تيارنا هي من طبيعة بلدنا





كما وأعلن الوزير باسيل خلال الافطار عن تعيين المرشح السابق ربيع عواد عضوا في المجلس السياسي للتيار الوطني الحر











