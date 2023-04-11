living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- الان عون: المزايدات هي حالات صوتية لا تقرب ولا تؤخر في الانتخابات، وغداً الحكومة تحت الاختبار

11
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غريس مخايل- بعد دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة للجان المشتركة غداً على جدول أعمالها بند الانتخابات البلدية، اعتبر عضو هيئة مكتب المجلس النائب الان عون عبر الـtayyar.org أن الحكومة تحت الاختبار فغداً إما تعطينا الأجوبة اللازمة وتبرهن أنها استكملت عملياتها التحضيرية، إما نصارح اللبنانيين بأن الانتخابات لن تجرى بموعدها وهي بحاجة لمهلة إضافية من أجل إنجازها.

وردّاً على سؤال حول الأجواء التي يتّسم بها المشهد، أشار عون الى أنه لا يريد استباق الأمور لكن من الواضح أن الحكومة غير قادرة على تقديم الأجوبة المطلوبة وما من مؤشرات توحي بالايجابية في هذا الموضوع "ولكن فلننتظر وزير الداخلية وما سيقدّمه خلال الجلسة".
وشدّد عون على أنه من غير الصحيح أن التيار الوطني الحر لا يريد الانتخابات البلدية وهذا الاستحقاق سيحصل عاجلاً أم آجلاً، لكن التيار لا يتعاطى مع الأمور بشعبوية انما بواقعية ويطرح الاشكالية كما هي ويضغط على الحكومة لاعطاء أجوبة ضرورية، "أما المزايدات في الاعلام فهي مجرد حالات صوتية لا تقرب ولا تؤخر بشيء في العملية الانتخابية".

غريس مخايل ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   