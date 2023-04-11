خاص- الان عون: المزايدات هي حالات صوتية لا تقرب ولا تؤخر في الانتخابات، وغداً الحكومة تحت الاختبار

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غريس مخايل- بعد دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة للجان المشتركة غداً على جدول أعمالها بند الانتخابات البلدية، اعتبر عضو هيئة مكتب المجلس النائب الان عون عبر الـtayyar.org أن الحكومة تحت الاختبار فغداً إما تعطينا الأجوبة اللازمة وتبرهن أنها استكملت عملياتها التحضيرية، إما نصارح اللبنانيين بأن الانتخابات لن تجرى بموعدها وهي بحاجة لمهلة إضافية من أجل إنجازها.

وردّاً على سؤال حول الأجواء التي يتّسم بها المشهد، أشار عون الى أنه لا يريد استباق الأمور لكن من الواضح أن الحكومة غير قادرة على تقديم الأجوبة المطلوبة وما من مؤشرات توحي بالايجابية في هذا الموضوع "ولكن فلننتظر وزير الداخلية وما سيقدّمه خلال الجلسة".

وشدّد عون على أنه من غير الصحيح أن التيار الوطني الحر لا يريد الانتخابات البلدية وهذا الاستحقاق سيحصل عاجلاً أم آجلاً، لكن التيار لا يتعاطى مع الأمور بشعبوية انما بواقعية ويطرح الاشكالية كما هي ويضغط على الحكومة لاعطاء أجوبة ضرورية، "أما المزايدات في الاعلام فهي مجرد حالات صوتية لا تقرب ولا تؤخر بشيء في العملية الانتخابية".