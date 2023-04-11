وزير التربية عرض مع وفد من التقدمي شؤونا تربوية وترأس سلسلة اجتماعات ادارية

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة امين السر العام ظافر ناصر، ضم مفوض التربية سمير نجم ، وجهاز المفوضية: مسؤول الثانوي عصمت ضو، مسؤولة الأساسي منال حديفة، مسؤولة دوام بعد الظهر نغم الخطيب، ومسؤولة المهني والتقني سميرة أبو شقرا.

وبحث المجتمعون في القضايا التربوية، وتأمين مستحقات المعلمين وبدلات الإنتاجية ، واطلعوا من الحلبي على آخر التطورات المتعلقة بسير العام الدراسي وموضوع الإمتحانات الرسمية.

ثم ترأس الحلبي عددا من الإجتماعات الإدارية، التي تابع في خلالها قضايا تتصل بشؤون الموظفين، وتأمين فعالية العمل في الوزارة.