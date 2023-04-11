شؤون اللاجئين افتتحت مشروعي طاقة شمسية لضخ المياه لافادة أكثر من 15 ألف شخص في الدوير والنميرية الجنوبيتين

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افتتحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) مع شريكتيها منظمة “إنترسوس” ومنظمة “شيلد” للتدخل الاجتماعي والإنساني والاقتصادي للتنمية المحلية، مشروعي طاقة شمسية لضخّ مياه الآبار يستفيد منهما أكثر من 15ألف شخص من سكان بلدَتي الدوير والنميرية في محافظة النبطية.

ولفتت المفوضية في بيان، الى أن “هذين المشروعين يؤمنان مياه الشرب الآمنة بشكل مستدام لسكان هاتين البلدتين والمناطق المجاورة”.

وأشارت الى أن “محطة ضخ المياه في النميرية توفر مياه الشرب النظيفة لأكثر من 8,500 شخص من سكان البلدة، بما في ذلك لمراكز صحية ومدرسة رسمية. وقد أدى المشروع إلى الحد بشكل كبير من التلوث وإلى خفض التكاليف المتعلقة بإمدادات المياه في البلدة. كما توفر محطة ضخ المياه في الدوير مياه الشرب لأكثر من 6,500 نسمة، بما في ذلك مراكز صحية ومركز الدفاع المدني ومقر قوى الأمن الداخلي ومدرسة رسمية”.

تيو

وشدد رئيس مكتب المفوضية في صور فرانسيس تيو على “أهمية المشروعين اللذين يوفران، أسوة بالمشاريع العديدة الأخرى التي نفذتها المفوضية في الجنوب وفي جميع أنحاء لبنان، مياه الشرب الأساسية والآمنة لسكان هذه المناطق. فأكثر من 13 ألف لبناني باتوا قادرين على إستخدام المياه النظيفة بشكل متواصل من خلال هذين المشروعين.”

زبيب

وأوضح رئيس بلدية النميرية علي زبيب أنه “بعد عامين صعبين للغاية، أعطى المشروع بعض الأمل لأهالي البلدة، فالحصول على المياه النظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان. إنه مشروع ذو تأثير حيوي ليس فقط لضمان حصول سكان النميرية على المياه في منازلهم، ولكن أيضاً لضمان استدامة المياه النظيفة في المراكز الصحية والمدارس.”

قانصو

وقال رئيس بلدية الدوير محمد قانصو: “قبل مشروع المفوضية هذا، اضطرت محطة المياه إلى الإغلاق لفترات طويلة ولم تكن قادرة على توفير المياه لسكان المنطقة بشكل منتظم. أما اليوم، وبفضل هذا المشروع، بات سكان المنطقة قادرين على استخدام المياه النظيفة بشكل منتظم. كنا نعاني من أزمة مياه كبيرة، لكن المشروع ساهم بشكل إيجابي في حل المشكلة.”



مشاريع

وذكر البيان أنه “من ضمن برامج دعمها للمجتمعات اللبنانية خلال عام 2022، ابتكرت المفوضية مع شركائها حلولاً لأزمة الطاقة في لبنان من خلال تنفيذ 74 مشروعاً لدعم المجتمعات المحلية. وقد زادت هذه المشاريع من إمكانية استفادة اللبنانيين واللاجئين من الطاقة المستدامة التي تعتمد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال توفير الكهرباء للمستوصفات والمستشفيات الحكومية ومحطات مؤسسة المياه وإنارة الشوارع. وقد استفاد من هذه المشاريع أكثر من 1.5 مليون شخص في أكثر من 84 بلدة تتوزّع في جميع أنحاء البلاد”.

وأشار إلى أنه “خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، استفاد أكثر من 60 ألف شخص، من لبنانيين ولاجئين، من مشاريع المفوضية في جنوب لبنان وحده”.