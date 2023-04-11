"كاليبر": نؤيد بيان المقررة الدولية لاستقلالية القضاة وندعو لتوقيع قانون استقلال القضاء

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في بيانها الصادر يوم الاربعاء الواقع في 5 نيسان 2023، أعربت مقررة الامم المتحدة الخاصة المعنية بإستقلالية القضاة والمحامين Margaret Satterthwaite ، المعيّنة من مجلس حقوق الانسان في جينيف والمكلفة بدراسة اوضاع حقوق الانسان وتقديم تقارير عنها الى المجلس ، عن موقفها المندد إزاء الاجراءات التخويفية والتعطيلية التي ادت الى عرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت مؤكدة على وجوب احترام حقوق المتضررين من الانفجار بحماية القانون وسبل الانصاف الفعالة، وقد شددت المقررة الخاصة على انه لا ينبغي ابدا تهديد القضاة او اخضاعهم لاجراءات جنائية او تأديبية لمجرد قيامهم بعملهم مشيرة الى تعسف بعض المسؤولين السياسيين في استخدام اجراءات ردّ قضاة التحقيق على نحو يؤدي، كما صار ، الى تعليق التحقيق مرات عدة في الاشهر الاخيرة فضلاً عن ممارسات اخرى هدفت، ولا تزال، الى تعطيل عمل القضاة وجهاز العدالة توصلاً الى التحقيق والملاحقات والعقاب في قضايا الفساد الاداري والمصرفي والاثراء غير المشروع والتي يشكل التحقيق فيها شرطا للمحاسبة والمساءلة وعاملاً اساسياً في وضع حد لهيمنة القوى السياسية على المجال العام والقضاء و موارد شعب لبنان وحقوقه وحرياته المسلوبة من دون اية مساءلة، من هنا تدعو مجموعة كاليبر للقضاء الحر الى التوقف امام البيان المذكور مؤيدة له وداعية الى التصدي لمساعي التعطيل والعرقلات سيّما الاجراءات التي اتخذها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ضد المحقق العدلي طارق البيطار والتي ادت الى وقف التحقيق مجدداً والتراجع عما كل ما من شأنه وقف التحقيق والوصول الى العدالة كما تدعو المجموعة الى الاسراع في اقرار قانون استقلالية القضاء العدلي والاداري الذي اتمت مناقشته لجنة الادارة والعدل وسيطرح للاقرار امام مجلس النواب لما فيه من معايير دولية وموضوعية تؤمن استقلالية القضاة وحريتهم في احقاق الحق من دون اي ضغط او تخويف.