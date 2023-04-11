وزارة السياحة تعمم للادلاء التقدم بصورة عن بطاقة الدليل وملف السيرة الذاتية الى مصلحة الديوان

A + A -

وجهت وزارة السياحة تعميما الى أدلاء السياحة في لبنان، جاء فيه:

“من أجل مواكبة التطورات في المجال السياحي وتفعيل دور مهنة الادلاء السياحيين في تنشيط السياحة في لبنان، وحيث ان وزارة السياحة بصدد التحضير بالتعاون مع نقابة ادلاء السياحة في لبنان لاجتماع موسع يضم جميع الادلاء السياحيين، من اجل إعادة التقييم حفاظا على الوجه السياحي اللبناني.

وحيث ان وزارة السياحة ستقوم بإصدار بطاقات دليل سياحي جديدة وممكننة لجميع الادلاء السياحيين، تطلب الوزارة من جميع أدلاء السياحة التقدم بصورة عن بطاقة الدليل السياحي مرفقة مع ملف السيرة الذاتية الخاص به الى قلم مصلحة الديوان في وزارة السياحة وذلك خلال مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخه”.