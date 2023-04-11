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لجنة الادارة قررت تشكيل فرعية لدرس اقتراح قانون تعديل مواد من قانون القضاء العسكري

11
APRIL
2023
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عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: حسين الحاج حسن، جورج عقيص، بلال عبدالله، مروان حمادة، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، جميل السيد، حليمة قعقور، وضاح الصادق، قاسم هاشم، نجاة صليبا، امين شري، رائد برو وملحم خلف.

وأشار بيان على الاثر، الى أن "اللجنة بدأت جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 24 و25 و27 و28 من قانون القضاء العسكري، وقد تناول السادة أعضاء اللجنة الاقتراح المذكور بمناقشة عامة حول دور المحكمة العسكرية ومدى علاقة غير المدنيين بهذه المحكمة في العديد من القضايا، وقد تبين للجنة وجود العديد من الملاحظات والآراء حول هذا الأمر كما وجود اقتراحات أخرى. قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية منبثقة عنها للعمل على درس الاقتراح الى جانب الاقتراحات المذكورة على ان ترفع تقريرها للجنة الادارة والعدل بعد اعداد صيغة واحدة".

ولفت البيان الى أن "اللجنة ناقشت ايضا، مسألة الطلبات وطلب الكلام بالنظام اثناء مناقشة جداول اعمالها وضرورة تحديد ما هو معتبر من طلب الكلام بالنظام وما هو خارج الكلام بالنظام، وذلك بهدف تفعيل عمل اللجنة والتركيز على مناقشة جدول اعمالها. وبعد المناقشة رأى السادة اعضاء اللجنة اعداد نوع من الدراسة حول الأمر ومتابعة مناقشته في جلسة لاحقة. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة".

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