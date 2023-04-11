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إنخفاضٌ حادّ بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة!

11
APRIL
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وامطار متفرقة غزيرة احيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مع برق ورعد، أما الرياح فتبقى ناشطة ثم تشتد احيانا لتصل الى 60 كلم/س مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1500 متر ليلا مع تدني درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع برق ورعد وانخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة (ما بين 6 إلى 12 درجة) يستمر تأثيره حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجيا. 

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ (ما بين 6 الى 12 درجة) لتصبح دون معدلاتها، ورياح ناشطة مع هطول لأمطار متفرقة بخاصة فترة قبل الظهر، مع برق ورعد احيانا واحتمال لانفراجات واسعة بعد الظهرثم تعود الامطار ليلا، وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2000 متر ويتدنى مساء لحدود الـ 1600 متر.

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وامطار متفرقة غزيرة احيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مع برق ورعد أما الرياح فتبقى ناشطة ثم تشتد احيانا لتصل الى 60 كلم/س مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1500 متر ليلا مع تدني درجات الحرارة.

الخميس: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وهطول أمطار بشكل غزيراحيانا مع نشاط للخلايا الرعدية خلال فترة قبل الظهر. يستمر تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر مع رياح ناشطة. تخف حدة الامطار بدءا من الشمال باتجاه الجنوب ليستقر الطقس تدريجيا ليلا.

الجمعة: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة.

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