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جهات دولية: لبنانيون انتحلوا صفات لاجئين سوريين لإجراء عمليات جراحية على بطاقاتهم!

11
APRIL
2023
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الوطن السورية: كشفت جهات صحية دولية عن انتحال أشخاص لبنانيين صفات لاجئين سوريين أجروا على بطاقاتهم عمليات جراحية في العديد من المستشفيات التي تكفلت المنظمات الصحية بدفع تكاليفها.

 

وذكر مواقع ألكترونية، أن جهات صحية دولية فتحت تحقيقاً داخلياً بشأن عمليات جراحية تكلفت بها منظمات صحية وظهر فيها تزوير أو خداع، حيث إن عدداً من اللبنانيين انتحلوا صفات سوريين (لاجئين) وحملوا بطاقاتهم الشخصية وكونوا ملفات طبية وأجروا عمليات على أسمائهم بمساعدة إداريين في عدد من المستشفيات وخاصةً في مناطق الأطراف. وأضاف الموقع إن هذه القضية تتكرر منذ ثلاث إلى أربع سنوات، وإنه تم كشف تداعياتها بعد خلاف بين لبناني وسوري (لاجئ)على المبلغ الذي تقاضاه الأخير من أجل تأجير بطاقته الشخصية.

 

من جانب آخر، نظّم تجمع «النسوية الجامعية» في تركيا حملة مناصرة تهدف إلى محاسبة قتلة الطفلة السورية غنى مرجميك في ولاية كلّس، والطالبة الجامعية الغابونية دينا دانييس دينابونغو التي وجدت ميتة في ولاية كارابوك التركية، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.

 

وجاءت حملة المناصرة حسب المواقع، عبر تعليق لافتات في الجامعات والولايات التركية، مثل جامعة بوغاز إيتشي في إسطنبول، وولاية هاتاي المتضررة من زلزال كهرمان مرعش الذي وقع 6 شباط الماضي.

 

وكتب التجمع في اللافتة المعلقة في جامعة بوغاز إيتشي: «قُتلت الطالبة الجامعية دينا، والطفلة غنى ذات الـ 9 سنوات بوحشية، لم نعد نتحمل حكم العدالة الذكوري بالتستر على الجرائم، سنحاسب جميع قتلة النساء».

 

وهزّت مدينة كلّس التركية موجة من الحزن والغضب، على وقع جريمة قتل وحشية ارتكبها مواطن تركي بحق الطفلة غنى التي لم تتجاوز الـ9 من عمرها، بعد أن عثرت فرق الشرطة التركية على جثتها مرمية في بئر ماء داخل منزل مجاور لمنزل أسرتها، في حي أوكشلار ليلة الأربعاء الماضية.

الوطن السورية
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