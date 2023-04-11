الشرق الأوسط السعودية: اللقاء الرباعي للتطبيع بين دمشق وأنقرة يُعقد في موسكو الشهر المقبل

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الشرق الأوسط: أنقرة: سعيد عبد الرازق-

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اجتماعاً رباعياً سيجمعه مع نظرائه الروسي والإيراني والسوري، قد يعقد بموسكو في أوائل شهر مايو (أيار) المقبل. ولفت إلى أن هذا الاجتماع سيمهد للقاء قادة الدول الأربع في إطار مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.



وقال جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية الاثنين: «نعتقد أن الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية بشأن سوريا سيعقد في أوائل ايار... خريطة الطريق كانت معدة سلفاً. في البداية اجتمع وزراء الدفاع التركي والروسي والسوري ورؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث في موسكو (28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي) بعد ذلك، عقد اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية (في موسكو الثلاثاء الماضي) للتحضير لاجتماع الوزراء».



وأضاف: «ناقشنا عقد اجتماع وزراء الخارجية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته لأنقرة (الخميس والجمعة الماضيين)، بحثت الأمر معه ثم ناقشناه مرة أخرى خلال استقبال الرئيس رجب طيب إردوغان له (الجمعة). نعتقد أن اجتماع وزراء الخارجية سيعقد بموسكو في أوائل ايار».



وكان السفير الروسي بدمشق، ألكسندر يفيموف، قال الأحد، إن اجتماع وزراء الخارجية الأربعة، الذي كان مقرراً عقده الاثنين، تأجل إلى شهر ايار المقبل، مؤكداً أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار، وأن مسار تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا عملية طويلة، ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.

وقال جاويش أوغلو إن خريطة الطريق الخاصة بسوريا تتضمن عقد لقاء بين قادة روسيا وسوريا وإيران وتركيا، وإن وزراء خارجية الدول الأربع سيعملون على وضع الترتيبات اللازمة لهذا اللقاء.



وأضاف: «لن نحقق أي مكاسب سياسية من وراء اللقاء بين إردوغان والأسد أو أي لقاء على مستوى الوزراء»، في إشارة على ما يبدو إلى اعتقاد الجانب السوري أن أنقرة تتعجل عقد هذه الاجتماعات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة بتركيا في 14 مايو (أيار) المقبل، لإعطاء دفعة للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تلك الانتخابات.



وسبق أن أعلنت دمشق أن الأسد لن يلتقي إردوغان قبل الانتخابات، حتى «لا يمنحه نصراً مجانياً في الانتخابات».



واحتل الملف السوري، لا سيما ما يتعلق بتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، حيّزاً كبيراً من مباحثات جاويش أوغلو ولافروف في أنقرة الجمعة الماضي، حيث تدفع روسيا باتجاه التطبيع وإعادة العلاقات التركية ـ السورية إلى طبيعتها كما كانت قبل عام 2011.



وشهدت الاتصالات ضمن مسار التطبيع بعض التراجع بعد الاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بموسكو في 28 ديسمبر، بسبب إصرار دمشق على انسحاب القوات التركية من شمال سوريا.

وأعلنت تركيا أن الأمر يستدعي عقد اجتماعات فنية جديدة بمشاركة إيران، ورحبت روسيا بانضمامها. وعقد في موسكو، الثلاثاء، اجتماع رباعي على مستوى نواب وزراء خارجية الدول الأربع، لمناقشة مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق الذي تحرص تركيا على أن يتواكب مع مسار آستانة للتسوية السياسية في سوريا، وعلى ضمان تعاون فعال في القضاء على الإرهاب ومظاهر التهديد على حدودها الجنوبية، لا سيما من المسلحين الأكراد، وهو السبب الذي تقول إنه الذي من أجله تواصل قواتها العسكرية البقاء في شمال سوريا، فضلاً عن ضمانات لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين لديها.