A + A -

الشرق الأوسط: "تل أبيب": نظير مجلي-

وجّه رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، تهديدات مباشرة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ولحركة «حماس» على خلفية إطلاق صواريخ من سوريا ولبنان على شمال"إسرائيل". وبعدما أشار إلى أن بلاده ردت على هجمات تعرضت لها في الأسبوع الأخير، قال: «إن عملياتنا هذه ما هي إلا بداية، وسيدفع النظام السوري ثمناً باهظاً في حال استمر إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل».

وجاءت أقوال نتنياهو في مؤتمر صحافي، عقده مساء الاثنين، إثر انتقادات واسعة لسياسة حكومته إزاء «الفلتان الأمني». وقد حاول تبرئة حكومته من التدهور، ملقياً باللوم على المعارضة والاحتجاجات الشعبية ضد خططه الخاصة بإصلاح منظومة القضاء، قائلاً إن «أعداءنا فهموا خطأ ما يحدث في إسرائيل. لكننا نقول لهم إن إسرائيل موحدة في مواجهة أعدائها».

وهدد نتنياهو حركة «حماس» بضرب بنيتها التحتية إذا لم توقف صواريخها وعملياتها، مؤكداً أن إسرائيل «لن تسمح لـ(حماس) بأن ترسّخ وجودها في لبنان». واتهم نتنياهو المعارضة بالتسبب في رفع معنويات «حزب الله» وإيران عندما وقّعت الحكومة السابقة على اتفاق الغاز مع لبنان. لكنه أوضح أن حكومته ستصحح نتائج الاتفاق، من دون أن يهدد بإلغائه. وفاجأ نتنياهو مستمعيه بالإعلان عن إلغاء قرار سابق بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

في غضون ذلك، أعد مسؤولون عسكريون كبار في "تل أبيب" قائمة بأسماء عدد من المسؤولين الإيرانيين ومسؤولين من «حزب الله» في سوريا، الذين يديرون العمليات لتغيير توازن القوى مع إسرائيل.