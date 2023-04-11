عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 نيسان 2023

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النهار: تسرّع في الرهانات وعودة إلى انتظار "الخماسي"

الديار: التفاهمات الخارجية حول لبنان اما الشهر المقبل او ترحل الى اجل «غير مسمى» ؟

تنافس سعودي ــ قطري ــ فرنسي على «الكعكة» وجنبلاط «يغسل يديه» من التسوية

توازن الردع يعيد الهدوء الى الحدود الجنوبية... وقلق من حرب وشيكة على غزة





الأنباء الكويتية: «الخارجية» تلقت «ملاحظات صديقة» حول شكواها ضد إسرائيل!

الانتخابات الرئاسية اللبنانية.. الكلمة الفصل للخارج والراعي لعودة لبنان إلى موقعه في العالم العربي

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يهدد «النظام السوري» بثمن باهظ

قال إن إسرائيل لن تسمح لـ«حماس» بترسيخ وجودها في لبنان



الوطن السورية: تركيا تروج لـ«الرباعية» وفق أجندتها.. وجاويش أوغلو: لن نحقق أي مكاسب سياسية! … مصادر لـ«الوطن»: دمشق ثابتة على مبادئها وعلى رأسها إنهاء الاحتلال ومحاربة الإرهاب

l'orient le jour: Michel Sleiman : du « rééquilibrage » au « souverainisme »