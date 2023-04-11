الديار: المعارضة موحدة علنا على رفض ترشيح فرنجية... والثنائي على موقفه... وجنبلاط وصل النهاية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لا جديد يذكر في عطلة الاعياد على الصعيد الرئاسي، «المعارضة» الموحدة «علنا» على رفض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على انقسامها حول المرشح البديل،»الثنائي الشيعي» يرى ان فرصه لا تزال الاوفر للوصول الى بعبدا وهي تتعزز مع التطورات في الاقليم، اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي سعى الى ايجاد تسوية، فقد يكون، بحسب زواره، قد وصل الى نهاية الطريق في مسعاه، وهو «غسل يديه» من اي حراك بهذا الاتجاه بعدما اصطدم بالعقم الداخلي، ولعبة المصالح الكبرى خارجيا، وعاد الى «التلة» يراقب تسوية خارجية آتية ستفرض عاجلا او آجلا على الداخل.