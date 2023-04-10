طقس الأيام المقبلة: الأمطار والثلوج عائدة

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أظهرت نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن الطقس في الأيام المقبلة سيشهد انخفاضا كبيرا وسريعا لدرجات الحرارة، وأمطارا متفرقة تكون غزيرة أحيانا، فيما تتساقط الثلوج إبتداء من 1600 متر.

وجاء في الحالة العامة: طقس متقلب وماطر مع انخفاض حاد وكبير بدرجات الحرارة ( ما بين ٦ الى ١٢ درجة) بسبب تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا و المصحوب بكتل هوائية باردة و اقترابه نحو الشرق.

معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من ١٥ درجة الى ٢٤ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض حاد وسريع بدرجات الحرارة (مابين ٦ الى ١٢ درجة) ورياح ناشطة مع تساقط أمطار متفرقة اعتباراً من الفجر نتيجة اقتراب المنخفض الجوّي المتمركز فوق تركيا ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة الصباحية مع انفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة مع درجات حرارة دون معدلاتها .

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة نتيجة تأثير المنخفض الجوي وتكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية ورياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب ٦٠ كلم/س مترافقة مع برق ورعد. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطه مع تدني درجات الحرارة ليلا ليلامس ال ١٦٠٠ متر فجر الخميس.

الخميس: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة الصباحية بحيث تتساقط الامطار بشكل غزير احياناً مع نشاط للخلايا الرعدية وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق مع رياح ناشطة (٥٠ كلم/س) تخف حدة الامطار من المساء ويبدأ الطقس بالاستقرار.