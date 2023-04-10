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لجنة “دعم المقاومة في فلسطين”: المسجد الأقصى خط احمر لن نسمح بتجاوزه

10
APRIL
2023
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عقدت لجنة “دعم المقاومة في فلسطين”، اجتماعها الدوري برئاسة أمين السر مسؤول العلاقات الفلسطينية في “حزب الله” النائب السابق حسن حب الله، بحضور جميع الاعضاء، حيث تم التباحث بآخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية واوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وأصدر المجتمعون بيانا استنكروا فيه “ما يحدث من اعتداءات صهيونية متكررة على المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له من محاولات تدنيس من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وعدوانهم الغاشم على المرابطين والمرابطات من أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وشددوا على ان “المسجد الأقصى المبارك خط احمر لن نسمح بتجاوزه مهما بلغت التضحيات”، داعين الامتين العربية والاسلامية واحرار العالم “لاحياء مناسبة يوم القدس العالمي الذي أطلقه قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني”.

وطالبوا الشعب الفلسطيني والقوى الحية ب”إحياء هذا اليوم نصرة لفلسطين وعدالة قضيتها ووحدة شعبها وأرضها في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب ودولة الاستكبار العالمي الولايات المتحدة الأميركية وحلفائهم وأدواتهم لإسقاط كل مخططاتهم التآمرية ومشاريعهم الاستسلامية”، داعين قاطني المخيمات والتجمعات إلى “المشاركة الفعالة والتحشيد إحياء ليوم القدس العالمي والتضامن مع أهلنا في فلسطين المحتلة”.

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