المطران ضاهر في قداس اثنين الباعوث: علينا جميعا أن نتكاتف لإنقاذ البلد

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ترأس رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، قداس اثنين الباعوث، في سيدة الوحدة في ضهر العين - النخلة، عاونه كاهن الرعية الاب عبدالله سكاف، وبحضور حشد من المؤمنين.

وشدد ضاهر في عظته على "أهمية سماع كلمة الرب يسوع والعمل بها، لنكون شهودا حقيقيين في حياتنا واعمالنا اليومية، وننشر البسمة والفرح على وجوه المقربين منا وعلى اصدقائنا ومحيطنا".

اضاف: "بات حلم الكثير من الشباب والشابات الهجرة إلى دول تحتويهم من قساوة العيش والازمة الاقتصادية الصعبة، فالشباب في بلدنا يبحثون عن فرص عمل في الخارج نظرا لصعوبة الأوضاع المعيشية وفقدان فرص العمل أمامهم في بلدهم".

وتابع: "ثمة خيبة أمل كبيرة لدى معظم اللبنانيين، فالوظائف غير متوافرة، والرواتب لا تؤمن احتياجات العائلات، وبات الجميع يرزح تحت وطأة الوضع المعيشي الصعب".

وختم ضاهر: "نأمل من المعنيين العمل سريعا على انتخاب رئيس للجمهورية، لانتظام عمل المؤسسات، لان الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي حرج جدا، وعلينا جميعا أن نتكاتف ونتعاضد من أجل إنقاذ البلد والتوجه به نحو بر الامان قبل فوات الاوان".

أديب

من جهة ثانية، استقبل المطران ضاهر رجل الاعمال محمد عبد الرزاق اديب، في دار المطرانية في طرابلس، بحضور المستشار الاعلامي للمطرانية محسن السقال، وكانت مناسبة قدم فيها اديب للمطران ضاهر التهاني بحلول عيد الفصح المجيد.

وفي نهاية اللقاء، قدم اديب منحا مدرسية لعدد من طلاب المدارس التابعة للمطرانية، لافتا الى "ان التعليم قضيتنا، ونحن مؤمنون بدوره في نهضة المجتمعات، لذا نحن نسعى الى تقديم المنح الدراسية للطلاب من ذوي الصعوبات المادية، في مدينة طرابلس ومدن الفيحاء، ليتمكنوا بذلك من تأمين مستقبل زاهر لهم ولعائلاتهم".

وختم: "المنح المدرسية تسهم في الحد من التسرب المدرسي مع ما يترتب عنه من عواقب سيئة، منها الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه عدد كبير من اهلنا في طرابلس وجوارها".

من جهته، شكر المطران ضاهر لاديب مبادرته، مؤكدا ان "ذوي الطلاب بحاجة ماسة لهكذا مساعدات، بخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة"، مشيرا الى ان "المنح الدراسية للطلاب المتعثرين ماديا تسهم في تحقيق أحلامهم بشكل أفضل، وتؤسس لمستقبل أكثر إشراقا لهم ولعوائلهم"، داعيا كل المتمولين في طرابلس والشمال الى أن "يحذوا حذو اديب في تقديم المساعدات المالية والعينية والمنح المدرسية والجامعية، التي ستستهدف شريحة هي اكثر حاجة للمنح، في طرابلس وجوارها".