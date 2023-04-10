living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المطران ضاهر في قداس اثنين الباعوث: علينا جميعا أن نتكاتف لإنقاذ البلد

10
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، قداس اثنين الباعوث، في سيدة الوحدة في ضهر العين - النخلة، عاونه كاهن الرعية الاب عبدالله سكاف، وبحضور حشد من المؤمنين.

وشدد ضاهر في عظته على "أهمية سماع كلمة الرب يسوع والعمل بها، لنكون شهودا حقيقيين في حياتنا واعمالنا اليومية، وننشر البسمة والفرح على وجوه المقربين منا وعلى اصدقائنا ومحيطنا".

اضاف: "بات حلم الكثير من الشباب والشابات الهجرة إلى دول تحتويهم من قساوة العيش والازمة الاقتصادية الصعبة، فالشباب في بلدنا يبحثون عن فرص عمل في الخارج نظرا لصعوبة الأوضاع المعيشية وفقدان فرص العمل أمامهم في بلدهم".

وتابع: "ثمة خيبة أمل كبيرة لدى معظم اللبنانيين، فالوظائف غير متوافرة، والرواتب لا تؤمن احتياجات العائلات، وبات الجميع يرزح تحت وطأة الوضع المعيشي الصعب".

وختم ضاهر: "نأمل من المعنيين العمل سريعا على انتخاب رئيس للجمهورية، لانتظام عمل المؤسسات، لان الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي حرج جدا، وعلينا جميعا أن نتكاتف ونتعاضد من أجل إنقاذ البلد والتوجه به نحو بر الامان قبل فوات الاوان".

أديب

من جهة ثانية، استقبل المطران ضاهر رجل الاعمال محمد عبد الرزاق اديب، في دار المطرانية في طرابلس، بحضور المستشار الاعلامي للمطرانية محسن السقال، وكانت مناسبة قدم فيها اديب للمطران ضاهر التهاني بحلول عيد الفصح المجيد.

وفي نهاية اللقاء، قدم اديب منحا مدرسية لعدد من طلاب المدارس التابعة للمطرانية، لافتا الى "ان التعليم قضيتنا، ونحن مؤمنون بدوره في نهضة المجتمعات، لذا نحن نسعى الى تقديم المنح الدراسية للطلاب من ذوي الصعوبات المادية، في مدينة طرابلس ومدن الفيحاء، ليتمكنوا بذلك من تأمين مستقبل زاهر لهم ولعائلاتهم".

وختم: "المنح المدرسية تسهم في الحد من التسرب المدرسي مع ما يترتب عنه من عواقب سيئة، منها الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه عدد كبير من اهلنا في طرابلس وجوارها".

من جهته، شكر المطران ضاهر لاديب مبادرته، مؤكدا ان "ذوي الطلاب بحاجة ماسة لهكذا مساعدات، بخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة"، مشيرا الى ان "المنح الدراسية للطلاب المتعثرين ماديا تسهم في تحقيق أحلامهم بشكل أفضل، وتؤسس لمستقبل أكثر إشراقا لهم ولعوائلهم"، داعيا كل المتمولين في طرابلس والشمال الى أن "يحذوا حذو اديب في تقديم المساعدات المالية والعينية والمنح المدرسية والجامعية، التي ستستهدف شريحة هي اكثر حاجة للمنح، في طرابلس وجوارها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   