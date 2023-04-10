الطقس البارد عائد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا إلى غائم مع انخفاض حاد وسريع بدرجات الحرارة (مابين 6 إلى 12 درجة) ورياح ناشطة مع تساقط أمطار متفرقة اعتبارًا من الفجر، نتيجة اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة الصباحية مع انفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة مع درجات حرارة دون معدلاتها.



وجاء في النشرة:



- الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة اعتبارًا من ظهر اليوم الإثنين حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة، بسبب اقتراب المنخفض الجوي المتمركز غرب تركيا والذي يؤدي إلى طقس متقلب وماطر مع انخفاض حاد وكبير بدرجات الحرارة (ما بين 6 الى 12 درجة).

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا إلى غائم مع انخفاض حاد وسريع بدرجات الحرارة (مابين 6 إلى 12 درجة) ورياح ناشطة مع تساقط أمطار متفرقة اعتبارًا من الفجر، نتيجة اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة الصباحية مع انفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة مع درجات حرارة دون معدلاتها.



وجاء في النشرة:



- الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة اعتبارًا من ظهر اليوم الإثنين حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة، بسبب اقتراب المنخفض الجوي المتمركز غرب تركيا والذي يؤدي إلى طقس متقلب وماطر مع انخفاض حاد وكبير بدرجات الحرارة (ما بين 6 الى 12 درجة)