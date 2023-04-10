عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 نيسان 2023

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النهار: تعقيدات جديدة في الازمة الرئاسية بعد الأعياد

الأنباء الكويتية: نصرالله استقبل هنية في مقرّه وبحث تعاون المحاور.. وميقاتي: جهات غير منظمة أطلقت الصواريخ من الجنوب

ضغوط دولية متعددة الجوانب أعادت الاستقرار إلى الجنوب.. والراعي يحدد مواصفات الرئيس ويدعو إلى الكف عن هدم الدولة

الشرق الأوسط السعودية: البابا يصلي ليتجاوز لبنان الانقسامات

الراعي دعا النواب للبحث عن مرشح يتمتع بثقة داخلية وخارجية

الوطن السورية: الرئيسان الأسد ونظيره الإيراني بحثا هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة … استقرار المنطقة يقوم على العلاقات السليمة بين دولها