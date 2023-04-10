الأنباء الكويتية: ضغوط دولية متعددة الجوانب أعادت الاستقرار إلى الجنوب

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

مجمل المعطيات والشواهد تدل على ان صليات الصواريخ التي انطلقت باتجاه المستوطنات الاسرائيلية، في شمال فلسطين، من جنوب لبنان او باتجاه الجولان المحتل، من جنوبي سورية، كانت تسجيلية وليست تدميرية، وكذلك الردود الاسرائيلية عليها.

ولفتت مصادر سياسية لبنانية الى ضغوط دولية، وبخاصة فرنسية، على الجانب الاسرائيلي خصوصا، للاكتفاء بما حصل، تداركا للأسوأ، «ولتلافي حروب متعددة الجبهات»، كما قيل نقلا عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب حرص الجانب الاسرائيلي على حصر مسؤولية اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بحركة «حماس» الفلسطينية، والتعامل ايجابيا، مع نفي «حزب الله»، الذي بينه وبين اسرائيل «قواعد اشتباك» سارية المفعول منذ حرب يوليو 2006، علاقته او علمه بالصواريخ التي أطلقت من الجنوب.