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المسيح قام… حقا قام.

في اسبوع ما بين العيدين الكبيرين، وفي انتظار الفطر السعيد، لا تطورات سياسية كبرى مرتقبة.

فلا الرئيس الجديد سيُنتخب، ولا الحكومة ستستيقظ من الغيبوبة، ولا مجلس النواب سينطلق في مسيرة تشريع الاصلاح.



في الايام القليلة المقبلة، المرتقب ثلاثة امور فقط لا غير:

اولا: تحليلات سياسية طويلة عريضة حول التطورات الاقليمية الاخيرة وانعكاسها المحتمل على لبنان. وتلك التحليلات ستكون بمجملها مجترة، وسيكون اصحابها اصحاب سوابق في التوقعات التي لم تَصح، والتنبؤات الخيالية، والحُكم على النوايا، او التسويق المكشوف لهذا او ذاك من المرشحين او الطامحين المعروفين او المغمورين.

ثانيا: تطورات عملية متسارعة على خط التحقيقات الاوروبية عموما، والفرنسية خصوصا، في ملفات الفساد اللبناني، حيث بدأت كرة ثلج الاسماء الكبيرة تتدحرج.

ثالثا: اخذ ورد حول مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، الواقعة بين مطرقة المزايدات السياسية من جهة، وسندان التمويل الغائب والتحضيرات الناقصة حتى الآن من جهة اخرى.



اما بعد اسبوع العيدين والفطر السعيد، فمفترق طرق:

اما عُزوف مرشح الفرض، ما يفسح المجال امام توافق وطني فعلي.

واما الاصرار على الفرض، ما يعني عمليا، فراغ مستدام، في ضوء توازن القوى السياسي، والتمترس المعروف للأفرقاء خلف مواقفهم المعلنة، التي لن تتغير. فوحده ما سيتغير حينها هو سعر صرف الدولار صعودا، في مقابل هبوط اضافي كبير في الوضع المعيشي.