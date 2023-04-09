إليكم طقس الأيّام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة صباحية مرتفعة فوق معدلاتها ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي من فترة الظهيرة في المناطق الجبلية والساحلية، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة تكون موحلة كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



وجاء في النشرة:

الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها مصر والخليج العربي وتستمر حتى ظهر الإثنين، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز غرب تركيا والذي يؤدي إلى طقس متقلب أحيانا.



الطقس المتوقع:

الأحد: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية، حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود 5 درجات، ورياح ناشطة تشتد أحيانا، خاصة في المناطق الشمالية لتصل إالى ما يقارب 60 كم/س، والتي تكون محملة بالغبار فتسود معها حالة سديمية في الأجواء، مما تؤدي إلى سوء في الرؤية.



الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة صباحية مرتفعة فوق معدلاتها ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي من فترة الظهيرة في المناطق الجبلية والساحلية، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة تكون موحلة كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة نتيجة اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا فيستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة الصباحية.



الأربعاء: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة نتيجة تأثير المنخفض الجوي وتكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية ورياح ناشطة تشتد لتصل إلى ما يقارب 60كلم/س مترافقة مع برق ورعد. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر و ما فوق و يتدنى مستوى تساقطه مع تدني درجات الحرارة ليلا ليلامس ال 1600متر.