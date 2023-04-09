living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليكم طقس الأيّام المقبلة

9
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة صباحية مرتفعة فوق معدلاتها ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي من فترة الظهيرة في المناطق الجبلية والساحلية، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة تكون موحلة كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

وجاء في النشرة:
الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها مصر والخليج العربي وتستمر حتى ظهر الإثنين، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز غرب تركيا والذي يؤدي إلى طقس متقلب أحيانا.

الطقس المتوقع:

الأحد: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية، حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود 5 درجات، ورياح ناشطة تشتد أحيانا، خاصة في المناطق الشمالية لتصل إالى ما يقارب 60 كم/س، والتي تكون محملة بالغبار فتسود معها حالة سديمية في الأجواء، مما تؤدي إلى سوء في الرؤية.


الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة صباحية مرتفعة فوق معدلاتها ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي من فترة الظهيرة في المناطق الجبلية والساحلية، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة تكون موحلة كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة نتيجة اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا فيستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة الصباحية.

الأربعاء: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة نتيجة تأثير المنخفض الجوي وتكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية ورياح ناشطة تشتد لتصل إلى ما يقارب 60كلم/س مترافقة مع برق ورعد. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر و ما فوق و يتدنى مستوى تساقطه مع تدني درجات الحرارة ليلا ليلامس ال 1600متر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   