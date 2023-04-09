بعد أحداث الجنوب... هل يتحرّك الملف الرئاسي؟

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استبعدت مصادر متابعة أن يكون "حزب الله" هو من أطلق الصواريخ باتجاه اسرائيل بعد أن تبين انها بدائية لأن قوته هي بصواريخه الذكية. ورأت أن الهدف مما جرى يتلخص بوضع الملف الفلسطيني على طاولة المفاوضات بين السعودية وايران برعاية الصين طالما ان المرحلة هي مرحلة تسويات.

واعتبرت المصادر، وفق جريدة "الأنباء" الإلكترونية، ألا تأثير لما جرى على الملف الرئاسي الذي قد يتحرك من خلال الملف القضائي الدولي الذي سيكون له تأثير كبير على المجريات السياسية في الأسابيع المقبلة.

وتوقعت المصادر أنه، ووفق التطورات، من الممكن أن نشهد تسارعاً كبيراً في الملف الرئاسي الذي قد يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية في غضون فترة قصيرة.