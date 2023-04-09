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لبنان يستعيض عن الشكوى إلى مجلس الأمن برسالة شكوى إلى الأمم المتحدة

9
APRIL
2023
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استعاض لبنان عن تقديم شكوى مباشرة الى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات الإسرائيلية، بتوجيه رسالة شكوى، بحيث يعود لمجلس الأمن تقدير الموقف، إما بإصدار بيان عن مجلس الأمن أو بيان عن الأمين العام للأمم المتحدة.

وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب لمتابعة البحث في الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية. وشارك في الاجتماع مدير مكتب الوزير السفير وليد حيدر، وأعلن بوحبيب بعده أنه تقرر توجيه رسالة شكوى الى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة.

وتتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701، كما تشجب الرسالة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا.

وعلمت «الأنباء» أن نصائح تلقاها لبنان بعدم تكبير الموقف كون خرق القرار 1701 بدأ مع إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان وقابلته اسرائيل بالرد.

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