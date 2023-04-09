سكاي نيوز: سوريا: التصدي لهجوم صاروخي إسرائيلي.. والخسائر مادية

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سكاي نيوز: قالت وزارة الدفاع السورية إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي شنته إسرائيل فجر اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الدفاع السورية في منشور على حسابها في "فيسبوك": "حوالي الساعة 5:00 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضافت الوزارة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأكدت أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إن إسرائيل قصفت مجمعا للجيش السوري وأنظمة رادار عسكرية ومواقع مدفعية تستخدمها قوات مسلحة سورية.