وفد عماني يصل صنعاء لاستكمال محادثات تمديد الهدنة

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الوطن السورية: أفادت مصادر يمنية بوصول وفد عماني رفيع، إلى العاصمة اليمنية، أمس، يرافقه رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، من أجل استكمال محادثات تمديد الهدنة، بعد توسيع بنودها وشروطها.

وبحسب المصادر فان زيارة الوفد العماني تمهّد لوصول وفد سعودي، على رأسه السفير السعودي محمد آل جابر، إلى صنعاء، من أجل التفاوض مع حركة أنصار الله، والاتفاق على تمديد الهدنة.

وبينت المصادر أن الرؤية السعودية للحل تنصّ على تمديد الهدنة القائمة في اليمن عاماً آخر، بالتفاهم مع صنعاء”، مضيفةً أنّ “الرؤية تنصّ على تمديد الهدنة، في مقابل تسليم المرتبات وتوحيد العملة وفتح ميناء الحديدة كاملاً”، منوهة إلى أن حركة أنصار الله أكدت أن “هناك تفاهماً مع السعودية”، من دون الخوض في تفاصيله.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، مطالب صنعاء المتمثلة بـ “وقف العدوان ورفع الحصار بصورة كاملة، وصرف المرتبات من إيرادات النفط والغاز”. ويضاف إلى هذه المطالب “خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار”.