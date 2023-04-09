النهار: "إسرائيل": وسطاء دوليين: حزب الله لم يكن جزءاً من الهجوم

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

بدا واضحاً أنّ الساعات التي أعقبت التوتر الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية قد سحب فتيله على قاعدة تبريد الساحة اللبنانية وتحييدها أقلّه الآن وما لم تطرأ مفاجآت خطيرة جديدة.

وهذا التبريد والتحييد بدا على خلفية استبعاد تورّط "حزب الله" في استهداف الجليل في مقابل استبعاد تعامل إسرائيل مع القصف الصاروخي الأخير من الجنوب بأنّه برعاية أو بتورط من "حزب الله" وحصر التبعة بحركة "حماس".



هذه المعادلة ارتسم بعض من ايحاءاتها في ما نقله اعلام إسرائيلي أمس عن مسؤول دفاعي إسرائيلي من أنّ رسائل نقلها "حزب الله" عبر وسطاء دوليين عديدين مفادها أنّه لم يكن جزءاً من الهجوم، ولم يكن على علم به مسبقاً وإن تقييمات المخابرات العسكرية الإسرائيلية تميل إلى قبول ادّعاء "حزب الله" على أنه واقعي.