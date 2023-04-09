روسيا اليوم: الجيش "الإسرائيلي" يعلن إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان

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روسيا اليوم: أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن صافرة إنذار فُعّلت إثر إطلاق صاروخين من الأراضي السورية نحو الجولان السوري المحتل.

وصرح المتحدث باسم الجيش بأنه تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان.

وأوردت تقارير إسرائيلية أن الصواريخ الثلاثة سقطت بمناطق مفتوحة 2 سقطا في الجولان، والأخير بالأراضي الأردنية.

وأفادت مراسلة RT بسقوط صواريخ في هضبة الجولان والأردن، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تطلق صواريخ لاعتراضها.